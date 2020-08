La relance éco : les fêtes foraines ont retrouvé leur public

Comment les commerçants des fêtes foraines traversent-ils la crise économique qui découle de la crise sanitaire ? Le public a-t-il l’esprit à l’amusement ? Dans son stand de fléchettes pour éclater des ballons de baudruche, Joanna Malick nous livre son constat sur la reprise des fêtes foraines depuis le début de l'été.

Un public de retour ?

"Oui, on l’a remarqué sur les foires précédentes de l’été, les gens sont très contents de revenir. Ils nous remercient d’être là. Beaucoup reviennent par solidarité. Et puis les enfants ont été privés de foires et de manèges pendant longtemps. En tout cas, nous sommes même surpris du retour des gens que ce soit pour dépenser ou non, mais ils ont bien là à se promener en respectant les gestes barrières."

Comment les forains traversent cette crise économique ?

"Cela fait longtemps qu’il n’y avait pas eu de rentrées d’argent et pour certains forains cela remonte même à l’hiver. Certes il y a eu quelques aides de l’Etat mais ça ne remplace pas le chiffre d’affaire habituel. Donc, cela met quelques pansements mais nous on veut travailler, on ne veut pas être assistés, on veut retravailler."

Retrouve-t-on nos repères dans cette fête foraine des fêtes de la mirabelle ?

"Oui avec des nouveautés comme le Dragon là-bas mais cela reste une fête foraine très enfantine. La mairie de Metz nous a laissé repartir, heureusement, ce n’est pas le cas de toutes les villes."

Est-ce facile de faire respecter le port du masque en extérieur ?

"Juste avant, j’étais à Sainte-Marie-aux-Chênes et cela était très respecté. A 98% c’était respecté. Cela m’est arrivé de donner un masque à certain et ça s’est très bien passé."

