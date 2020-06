La relance éco : les français de retour au marché de Vintimille en Italie

L'Italie a rouvert sa frontière avec la France le 3 juin dernier et il est désormais possible d'entrer et de sortir du pays sans attestation spécifique. Les Azuréens ou Varois sont de retour au marché de Vintimille mais les touristes sont encore timides.

Les résidents des Alpes-Maritimes et du Var sont nombreux à apprécier les produits Italiens, les prix plus attractifs généralement aussi , et ils sont de retour dans les commerces en Italie. France Bleu Azur a croisé de nombreux Français au marché de Vintimille par exemple et sur les terrasses qui l'entourent pour boire un café ou savourer une Focaccia. Certains ont constaté des prix plus élevés que les autres années. Les vendeurs de fruits et légumes évoquent une reprise au ralenti pour un mois de juin.