"La relance éco" : les gens reviennent dans les agences immobilières

Comme beaucoup de secteurs d'activités, l'immobilier a subit de plein fouet un arrêt brutal pendant le confinement. Les achats et ventes de maisons et d'appartements ont été mis entre parenthèse. Aujourd'hui, les visites de biens immobiliers reprennent en Côte-d'Or, mais cela suffit il pour parler de reprise du marché immobilier. France bleu fait le point avec Philippe Maitre, le président de la F.N.A.I.M en Côte-d'Or.

Une agence immobilière de la FNAIM © Maxppp - JU BARBARE

Philippe Maitre, président de la FNAIM en Côte-d'Or Copier

Peut parler de reprise dans le secteur de l'immobilier en Côte-d'Or ?

On reste très prudent. Les gens reviennent dans les agences et nous fontde nouveau confiance. Il y a un besoin de se loger qui est différent et pendant la crise il y a eu toute une réflexion. Ce sont des signes encourageants. On a passé plus de temps dans notre logement donc on a pu voir ses avantages mais aussi ses défauts. Tout cela suscite des envies, comme une pièce supplémentaire pour le télétravail, une terrasse ou un petit jardin, surtout que nous avons eu un beau printemps et on peut mieux en profiter à la campagne. Mais il faut rester prudent. Nous sommes sur des envies et des intentions mais pour parler de reprise, il faut attendre un peu.

Est-ce le bon moment pour acheter?

Oui, que ce soit pour se loger ou pour son patrimoine. Les taux d'intérêts sont très attractifs même s'ils ont légèrement augmenté. La pierre reste une valeur sûre. Le prix de l'ancien a légèrement augmenté mais le marché était déséquilibré depuis un an puisqu'on a beaucoup plus de demandes que d'offres. Malgré tout les prix ne se sont pas enflammées et le marché reste fluide

