La relance éco : les gîtes de France ont la cote en Île-de-France

Avec des Français qui partent moins à l'étranger qu'à l'ordinaire, les gîtes de France font le plein depuis le déconfinement. La limite des 100km les a d'abord bien servi. Mais la tendance se poursuit. Et l'Île-de-France est plutôt bien dotée en la matière.

Les carnets de réservations sont pleins dans les gîtes de France, notamment dans le Val d'Oise et les Yvelines : "nous avons des taux d'occupation moyens, la semaine dernière, de 76% pour les Yvelines et de 75% pour le Val d'Oise", se félicite Laurence Delcroix, responsable de Gîtes de France dans ces deux départements. La hausse est importante par rapport à l'année dernière : "les réservations pour le mois de juillet sont en croissance de 8% pour les Yvelines, et surtout de 14% pour le Val d'Oise".

Pourtant, les gîtes de France doivent faire cette année sans la clientèle étrangère, qui représente tout de même un quart des clients habituellement. "Nous avons quelques Allemands, Belges et Néerlandais mais les Anglais par exemple ne viennent pas du tout", confirme Laurence Delcroix. "En revanche, nous avons beaucoup plus de personnes de la région parisienne ou de moins de 500km".

"On sent que les gens cherchent un dépaysement, un retour à la nature"

Pas étonnant que les gîtes de France, souvent en milieu rural, connaissent un engouement après plusieurs mois confinés chez soi. "On sent que les gens cherchent un dépaysement, un retour à la nature, ils veulent pouvoir profiter du jardin, consommer des produits locaux, etc...", confirme la responsable de Gîtes de France.

Parmi les lieux les plus prisés dans les Yvelines ou le Val d'Oise, "il y a évidemment le Vexin qui est très apprécié, ou bien la vallée de Chevreuse, mais il y a tellement à découvrir dans ces territoires proches de Paris, ces poumons verts, que les réservations sont plutôt uniformes sur le territoire", détaille Laurence Delcroix.