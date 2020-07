La relance éco : les glaces Pierre Chauvet bénéficient de la météo caniculaire

Pierre Chauvet, le patron des glaces et chocolats du même nom se frotte les mains. Des températures chaudes, voire caniculaires, sont propices à la consommation de glaces. Et dans ses boutiques, à Aubenas et Valence, les gourmands répondent présents. Les touristes aussi. "On ne savait pas à quoi s'attendre avec la crise sanitaire, mais _les vacanciers sont bien là_. Peut-être un peu moins nombreux mais ils n'hésitent pas à se faire plaisir", explique l'artisan chocolatier glacier.

En effet, après deux mois de confinement et d'argent épargné, mais aussi en optant pour des vacances plus près (moins de départs à l'étranger) et donc moins chères, les touristes ont un pouvoir d'achat plus important. Ceci ajouté à la météo favorable "ça ne rattrape pas la baisse d'activité, mais c'est pas mal", confie le glacier chocolatier.

Pierre Chauvet est à la tête des Glaces Pierre Chauvet mais aussi des Glaces de l'Ardèche. Les deux marques ont été impactées par la crise sanitaire, mais "le confinement s'est arrêté juste pour le début de la saison. C'est une grande chance", reconnaît Pierre Chauvet. Car les boutiques ont fait un peu de vente à emporter, mais les restaurants étant fermés, c'est une part importante de l'activité qui a été mise en veille. Heureusement, les Glaces de l'Ardèche sont aussi vendues dans les grands magasins, ce qui a maintenu un minimum de rentrées d'argent.

"Cette année sera de toute façon particulière, d'autant qu'on ne sait pas comment les choses vont évoluer", confie Pierre Chauvet, qui veut tout de même rester optimiste.

