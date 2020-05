"La relance éco" : les glaciers rochelais rouvrent dans l'incertitude de retrouver leurs clients

Dans le cadre de notre nouvelle chronique "La relance éco", la rédaction de France Bleu La Rochelle a décidé de s'intéresser ce mercredi à ceux qui égayent nos papilles tout l’été, les glaciers ! Après deux mois de fermeture pour cause de confinement, ils peuvent enfin rouvrir leurs boutiques. Mais à La Rochelle, manger une glace ne sera plus comme avant.

Fini les longues files d’attente devant le glacier Ernest. Habituellement, à cette période, plusieurs milliers de personnes patientent chaque jour dix à trente minutes pour déguster une glace. Une situation aujourd'hui incompatible avec les mesures barrières. Freddy Babin, le directeur adjoint d’Ernest, a dû repenser toute l’organisation.

Pour faire respecter la distanciation sociale, les clients entreront deux par deux pour se faire servir. Pendant ce temps-là, les autres clients devront attendre dehors.

Les clients pourront également passer commande depuis chez eux grâce à une application sur smartphone bientôt disponible. Mais ne soyez pas surpris, vous ne retrouverez pas les soixante parfums différents que proposait Ernest avant le confinement.

On a réduit la carte d'un peu plus de dix parfums pour que les gens puissent choisir plus rapidement et ainsi attendre moins longtemps.