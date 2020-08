La relance éco : les guides-conférenciers d'Alsace diversifient leur offre pour séduire les vacanciers

Les guides-conférenciers alsaciens font face cet été à une baisse drastique de leurs activités, avec la raréfaction des touristes étrangers. Pour attirer les vacanciers, ils se réinventent et diversifient les thématiques.

Sur le parvis de la cathédrale de Strasbourg, on les repère grâce à leurs grands parapluies rouges et blancs aux couleurs de l'Alsace : les guides-conférenciers ont vu leurs agendas se vider cet été avec la crise du Covid. Les habituels visiteurs européens et nord-américains manquent à l'appel. Sur les bateaux de croisière, sur le Rhin, les passagers se font rares. Ils représentaient une grande partie de leur public.

Les aides de l'Etat ne suffisent pas à compenser l'absence de touristes étrangers. Le fonds de solidarité soutient notamment les auto-entrepreneurs jusqu'à la fin de l'année.

L'association des guides-conférenciers d'Alsace réunit une centaine de professionnels, qui essaient de diversifier leur offre pour séduire les vacanciers. Ils proposent de nouvelles visites thématiques et des découvertes de communes moins connues des vacanciers, comme Obernai, Dauendorf ou Wissembourg.

Les guides-conférenciers ont aussi conçu des parcours autour de la bière ou du vin.

Les guides amateurs troublent le jeu

Cette offre nouvelle est aussi pour eux une manière de contrer la concurrence des "Free Tours" proposés à Strasbourg comme dans d'autres grandes villes d'Europe par des guides amateurs. En Alsace, ceux-ci ne sont pas habilités à emmener un groupe à l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame, un parcours que seuls les guides agréés par la paroisse peuvent offrir aux vacanciers.

Enfin, notez qu'un tour d'une heure 30 avec un professionnel qualifié ne coûte que 4 à 9 euros quand on le réserve via un office de tourisme.

