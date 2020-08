La Relance éco : les hôtels de la Vienne attendent le Tour de France de pied ferme

La grande boucle fera escale à Poitiers et Chauvigny les 9 et 10 septembre prochain. Et forcément, les établissements hôteliers devraient faire le plein, même si avec la crise sanitaire, ça s'annonce compliqué en terme de cahier des charges.