La relance éco : les Jardins de Barbirey accueillent à nouveau les visiteurs

Direction les Jardins du château de Barbirey dans la vallée de l'Ouche. Fermés depuis mi-mars, il n'y avait plus de visiteurs ni de mariés et leurs invités. Les propriétaires du château, ont dû faire face aux annulations et reports des réservations de leurs gîtes. Mais l'activité repart doucement.

Fermés depuis mi mars et le début de la crise du covid-19, ils n'accueillaient plus de visiteurs ni de mariés et leurs invités ..Les propriétaires du château, ont du faire face aux annulations et reports des réservations de leurs gîtes mais depuis une semaine le jardin a pu rouvrir et l'activité commence à repartir.

Le jardin a eu le temps de pousser à l'abri des regards ..et peut à nouveau être admiré ..mais avec une nouvelle formule liée à l'après crise, explique Jean Bernard Guyonnaud.. propriétaire des lieux avec son épouse Véronique

BOB

ça c'est pour découvrir les jardins ..mais ce qui fait vivre les propriétaires c'est l'activité hébergement avec l'accueil de groupes pour des séminaires ou des mariages ..une activité mise à mal avec cette crise explique Charlotte Zipper ..nouvelle responsable de l'activité

BOB annulations

Mais dans cette période compliquée, les propriétaires ont pu compter sur le prêt garanti par l'Etat

BOB parfait

une période en revanche plus incertaine Charlotte et son compagnon Antoine, le couple a été choisi par les propriétaires du château comme nouveau prestataire pour assurer l'intendance des lieux ..mais leur arrivée à Barbirey le 14 mars a coincidé avec le début du confinement et cela a été la douche froide raconte la jeune femme

BOB société mise à mal

mais le couple aidé par la famille Guyaunaud, a vite trouvé une parade et faute de mariages en juillet, proposera pour la première fois une offre de gîtes pour des familles et des groupes ..Antoine Sauzey le cuisinier du chateau

BOB accueil gite

en attendant ces nouveaux visiteurs les propriétaires participent à l'opération nationale, "Le repos des héros", pour remercier tutes celles et tous ceux qui sont sur le front depuis le début de la crise sanitaire..en offrant à 400 d'entre eux des entrées gratuites au chateau cet été