La relance éco : les librairies Sauramps rouvrent, 2 millions d'euros de perte pendant le confinement

Les librairies Sauramps de Montpellier ont pu rouvrir leurs portes en ce début de semaine pour le plus grand soulagement des salariés impatients de retrouver leurs clients. La vente en drive et en livraison a bien fonctionné pendant le confinement mais n'épongera pas les pertes en boutique.

Comme tous les commerces hors restauration, les librairies ont pu rouvrir en ce début de semaine partout en France. Ainsi la librairie Sauramps de la place de la Comédie à Montpellier a accueilli ses premiers clients lundi matin avec beaucoup d'émotion. "c'était d'autant plus émouvant que nous avons fait trois semaines de travaux, nous avons déplacé les rayons et intégré de la musique dans le rayon beaux-arts donc nous étions impatients de faire découvrir les nouveautés à nos employés libraires et nos clients " explique Florence Doumenc, la directrice générale des librairies Sauramps.

La boutique du centre commercial Odysséum à Montpellier a du attendre mardi pour rouvrir, un petit contre-temps lié à l'ouverture du centre commercial lui-même qui a été décalée d'une journée. "là aussi nous avons été soulagés d'accueillir nos premiers clients dans la librairie toute illuminée avec les vitrines refaites".

Il a bien sûr fallu mettre en place quelques mesures sanitaires, avec port du masque obligatoire, un parcours au sol pour éviter les croisements, des plexiglas aux caisses, du gel hydroalcoolique à la disposition des clients.

Gros succès pour le drive et la vente à domicile, mais cela ne suffira pas à palier le manque à gagner des deux mois de fermeture

Pendant le confinement, tout le personnel était en chômage partiel à l'exception d'une poignée de collaborateurs qui ont pu assurer le service de drive et de livraison à domicile. Un service qui a d'ailleurs très bien fonctionné : "nous avons été très surpris par le succès de ce service, nous avons eu en trois semaines l'activité de 6 mois de vente à domicile, les clients ont vraiment voulu à travers ces commandes, marquer leur soutien à la librairie indépendante et nous avons été très touchés. "

Mais ces commandes ne pourront pas palier le manque à gagner par la fermeture des boutiques pendant deux mois : "la vente en ligne était plus un service qu'un centre de profit et cela ne sauvera pas les deux mois de confinement, qui représente 2 millions d'euros de perte de chiffre d'affaire".

Ce sera très difficile de rattraper le manque à gagner, un livre qui n'a pas été vendu, ne sera pas acheté demain "j'ai du mal à imaginer qu'on va redémarrer comme avant, je pense que ce sera difficile de retrouver la même activité, les prochains mois vont être difficiles"

On a senti un vrai besoin de lecture pendant le confinement

L'aspect positif, c'est quand-même que le confinement a donné l'envie à certains de se mettre ou de se remettre à la lecture. "C'est vrai qu'on a senti qu'il y avait un besoin de lectures pour supporter le confinement, c'était un plaisir de livrer des livres et d'avoir les retours positifs des clients. on a eu aussi beaucoup de demandes pour les enfants. C'est sûr que certains ont retrouvé le plaisir de la lecture pendant le confinement".

