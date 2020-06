"La relance éco" : les logiciels de 3SI sont écrits en Creuse et utilisés par tous les hôpitaux

Elle offre ses services de dématérialisation informatique à plus de 80% des hôpitaux français et 60% des laboratoires de ville : l'entreprise 3SI, située à Guéret (Creuse) a dû faire face aux demandes de ses clients pendant la crise du Covid.

Pour son patron, Anthony Burelou, il était primordial d'être là pendant la crise : "notre équipe technique était là pour pallier toute défaillance ou problème de nos services. On a tenté d'être très réactifs sur la réponse quand on était sollicités." Et tout ça à distance : "habituellement, on utilise assez peu le télétravail, explique Anthony Burelou. Mais dès le 16 mars, tout le monde s'est mis en télétravail. Dans notre domaine, on a tous les outils à disposition ! En moins d'une demi-journée tout le monde était opérationnel."

Le patron a tout de même dû mettre certains de ses 27 employés en chômage partiel. Autre conséquence du confinement : certains projets ont été forcément ralentis. "Les projets qui devaient être lancés en avril, mai, et même début juin, ont tous été décalés. Habituellement on va directement chez nos clients, on se déplace dans la France entière, et même l'Europe, sur la partie francophone. Tout a été reporté"

Anthony Burelou préfère regarder vers l'avenir : "On a d'autres projets, notamment dans l'industrie agroalimentaire ou cosmétique, toujours dans cette idée de dématérialiser les saisies de données. Et sur notre secteur de la santé, il y a toujours des besoins auxquels on va répondre. On reste optimistes pour la suite."