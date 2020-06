La relance éco : les loueurs de bateaux et de péniches misent sur les touristes français dans l'Yonne

Dans l'Yonne, 80% du tourisme fluvial dépend de la venue de touristes étrangers. La saison paraît donc bien incertaine, dans l'attente des annonces concernant la zone shengen le 15 juin. Les loueurs de péniches et de bateaux se veulent optimistes et mise sur le tourisme intérieur.

80% du tourisme fluvial dépend des touristes étrangers, c'est le cas par exemple dans l'Yonne sur le canal du Nivernais ou encore le canal de Bourgogne. La saison estivale ressemble donc à une plongée dans l'inconnu . Les touristes Américains, Australiens ou Canadiens ne pourront pas venir mais concernant les déplacements dans l'Union Européenne, des annonces sont attendues le 15 juin prochain. Du côté des professionnels de location de péniches et bâteaux on compte aussi sur le tourisme intérieur pour limiter les conséquences de la crise sanitaire et économique sur la saison estivale. C'est le cas par exemple de Locaboat et de son président Serge Naïm.

Locaboat est une société notamment connue pour la location de pénichettes et de bateaux pour parcourir différentes voies navigables en Europe et notamment chez nous, dans l'Yonne, le Canal du Nivernais ou encore le Canal de Bourgogne. Comment votre entreprise a-t-elle vécu la période de confinement ? Quel a été l'impact ?

L'impact a été très direct. A partir du mois de mars tout s'est arrêté, alors que justement, à la fin du mois de mars nous devons, normalement, reprendre la navigation, et les réservations pour l'été battent leur plein. Nous avons fermé toutes nos bases et en même temps nous avons dû gérer l'arrêt brutal des réservations et des annulations parce que 80% de nos clients sont étrangers, ils viennent de loin et ils ont voulu annuler leur voyage en France cette année.

Effectivement, au sein de votre clientèle il y a des Américains, des Canadiens, des Australiens. Eux ne pourront pas venir . Pour les touristes issus de nos voisins européens, des pays de l'espace Schengen des annonces doivent avoir lieu le 15 juin. Dans ce contexte, êtes vous inquiet pour la saison estivale ?

Depuis le déconfinement et les premières annonces positives, les réservations sont reparties de manière très forte. Nous avons des bateaux à travers l'Europe, donc par exemple les Allemands iront cet été beaucoup en Allemagne. Et puis, depuis quelques semaines, depuis trois semaines environ, nous assistons à une grosse demande Française. C'est bien car en réalité notre loisir est peu connu des Français. 80% de nos clients sont étrangers donc on mise beaucoup cet été sur la clientèle de proximité , la clientèle française, pour qu'elle découvre notre loisir. Nous misons aussi sur la clientèle allemande. On espère qu'il y aura une bonne nouvelle dans les annonces du 15 juin , et que les allemands pourront venir en France cet été parce que c'est une grosse partie de nos clients ( 40% environ de la clientèle étrangère) et que nous n'aurons pas les marchés lointains, les Canadiens, les Australiens, les Américains ne viendront pas.

On vous sent assez optimiste ? Est-ce que les bateaux à louer ont une carte à jouer face à la crise sanitaire que l'on connait ? On voit par exemple que le secteur du camping-car connaît une forte reprise d'activité depuis la fin du confinement .

Oui, je pense que les bateaux à louer ont une carte à jouer, tout le temps, pas seulement aujourd'hui. Mais, aujourd'hui, je pense que les personnes vont découvrir les avantages formidables de ce type de loisir, c'est vrai que l'on est finalement comme un camping-car sur l'eau avec, en plus, le côté un peu dépaysant de l'eau. Comme dans un camping-car vous êtes autonome avec vos amis, votre famille, en couple. Vous êtes totalement libres de naviguer, de vous amarrer où vous voulez, notre personnel est à votre disposition . L'image du camping-car est effectivement bonne, et il ne demande qu'à être connu des français. Pour rappel, la France est la première destination mondiale pour le tourisme fluvial. Le monde entier vient en France pour cela, et on aimerait que les Français découvrent eux aussi ce loisir.