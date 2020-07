La relance éco : les loueurs de canoës et kayaks retrouvent le sourire sur les rives de l'Orb

La saison semble bien partie sur les bords de l'Orb. Les touristes étrangers, absents en mai et juin, à cause de la crise sanitaire, sont bien plus nombreux à naviguer sur le fleuve depuis 15 jours, pour le plus grand bonheur des loueurs.