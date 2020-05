La "relance éco" : les marchés de l'Isère entre deux eaux

C'est une des conséquences du déconfinement entamé lundi dernier, dans le pays : les marchés peuvent retrouver plus de commerçants que pendant le confinement. Les règles en vigueur depuis mi-mars, ont changé. À Bourgoin-Jallieu par exemple, le grand marché du jeudi a retrouvé l'intégralité de ses stands, contre seulement une poignée autorisée durant les deux mois du confinement. C'est aussi le cas dans d'autres communes, comme Crémieu ou Morestel, sur lesquelles Carine Lenglumé a un regard. Elle est en effet la responsable des commerçants non sédentaires du Nord Isère et elle témoignait ce vendredi matin dans "la relance éco" de France Bleu Isère à 7h15.

Ce n'est pas encore un retour à la normale, mais on s'en approche ?

En effet on constate que bon nombre d'entre nous ont pu reprendre le travail cette semaine, notamment certains vendeurs de produits "manufacturés". Mais ce n'est pas encore pas la totalité de ce qu'on avait l'habitude de voir sur les marchés, à cause des règles imposées par le préfet de l'Isère qui ordonne cinq mètres d'écart entre les stands.

Vous comprenez cette règle de distance sanitaire ?

On la trouve surtout très exagérée. Pourquoi cinq mètres entre les stands quand d'autres départements autorisent deux mètres ? Il faut bien comprendre que cet écartement imposé entre les stands, ça diminue forcément le nombre d'emplacements disponibles. Du coup, il y a toute une catégorie de vendeurs qui ne peut toujours pas travailler, il s'agit des "passagers", c'est à dire ceux qui ne sont pas titulaires d'un emplacement, mais qui sont plus itinérants. Pusiqu'on parle de sécurité, précisons que sur les marchés, les clients ne peuvent pas se servir. Une barrière d'un mètre devant le stand est imposée, ce qui rend les marchés plus sûrs que les grandes surfaces où on peut toucher les produits et les reposer dans les rayons.

La conséquence c'est que la priorité reste aux vendeurs de produits alimentaires ?

Evidemment et c'est compréhensible. Dans la majorité des communes, on a discuté et on a trouvé des solutions, mais sur d'autres communes comme Voiron par exemple, c'est plus compliqué pour les "manufacturés" qui n'ont pas encore pu reprendre leurs places malgré l’arrêté ministériel. Le préfet de l'Isère renvoie sur les maires, mais on ne peut pas non plus occuper toute une ville à cause des espacements de cinq mètres.

