La relance éco : l'épicerie locale de Max et Lucie séduit à Clermont-Ferrand

Située dans le quartier de la gare depuis plus de trois ans, l'épicerie Les marchés de Max et Lucie vend des produits 100% locaux. La boutique est restée ouverte pendant le confinement et contrairement à d'autres commerces, les ventes ont explosé !

Miel bio, fruits et légumes frais, fromage, céréales et même bougies... on trouve de tout mais surtout du bon, aux marchés de Max et Lucie. Située dans le quartier de la Gare à Clermont-Ferrand, l'épicerie vend des produits 100% locaux depuis plus de 3 ans. Mais elle est aussi présente sur le web : on peut commander des paniers de fruits et légumes en ligne et se faire livrer en point relais, à domicile ou venir les chercher en boutique.

Parmi les clients, certains sont des habitués : c'est le cas de Naïk, qui vient régulièrement à l'épicerie. Elle ne fréquente plus les grandes surfaces depuis plusieurs années. "Avant il y avait plein de commerces dans le quartier... des bouchers, des charcutiers, des crèmeries. C'est toute une économie qui s'effondre, alors je soutiens à ma façon ces petits commerces ainsi que les agriculteurs de ma région."

Les fruits et légumes sont produits et récoltés dans un rayon de 30 kilomètres autour de Clermont-Ferrand. © Radio France - © Emma Saulzet

Forte demande

Pendant le confinement, il a forcément fallu s'adapter, mais la boutique n'a pas fermé. Contrairement à d'autres commerces, les clients ont été nombreux. Les associés et leurs 2 salariés ont préparé près de 300 paniers qu'ils ont livré à domicile (les points relais étant fermés), tout en gérant la boutique. Un challenge pour Lucie, la co-gérante : "Le processus qu'on a mis en place en raison de la crise sanitaire nous a demandé beaucoup de travail. Du côté des paniers, les ventes ont explosé. On était sur du 7 jours sur 7 en terme de travail, mon téléphone sonnait cinquante fois par jour."

Les clermontois ont en effet décidé de consommer local. _"Pour beaucoup de personnes, leur logistique familiale et professionnelle a été bousculée. Donc ils ont pris le temps de faire des choses qu'ils voulaient faire depuis un moment, comme par exemple consommer local." _En revanche, Lucie n'est pas dupe : cette clientèle nouvelle ne restera pas en totalité fidèle à l'épicerie.

Objectif proximité

Si l'épicerie a dû travailler différemment, les co-gérants souhaitent aujourd'hui garder un commerce de proximité. "Nous ne voulons pas nous développer plus, nous voulons nous maintenir sur une échelle à taille humaine."

"Les marchés de Max et Lucie" collaborent aujourd'hui avec une trentaine de producteurs dans la région.

Emma Saulzet