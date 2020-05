La relance éco: les marchés du Doubs à l'heure du déconfinement

La réouverture des marchés bisontins se fait progressivement et tous les vendeurs ne sont pas logés à la même enseigne. Pour Maryline Wetzel, présidente du syndicat des Commerçants des Marchés de France, ce sont les marchands de produits manufacturés qui sont particulièrement défavorisés à Besançon. Sur les 12 marchés hebdomadaires de la ville, ils ne sont autorisés que sur deux créneaux, le mardi et le vendredi place de la Révolution.

"Il y a deux poids deux mesures, pourquoi ne leur permet-on pas de travailler?" s'interroge-t-elle. Elle se demande "où est la logique alors que la galerie commerciale de Châteaufarine a rouvert ce lundi, y compris pour les commerçants non-sédentaires qui installent leurs stands dans les allées du centre commercial".

Maryline Wetzel a sollicité par écrit la ville de Besançon pour obtenir l'accès des marchés bisontins aux commerçants vendant des produits manufacturés. Selon elle, c'est possible, sans mettre en cause les précautions sanitaires, au moins place Cassin, à Palente et place de la Révolution, le samedi.

Le coronavirus : une crise après beaucoup d'autres

La présidente du syndicat des Commerçants des Marchés de France craint que, faute d'une reprise rapide, beaucoup de ces petits commerces ne fassent faillite. "J'ai bien peur qu'un certain nombre d'entre eux ne survivent pas à cette crise qui succède à d'autres, comme les gilets jaunes, puis les manifestations régulières place de la Révolution, et les fusillades, et l'incendie de la fourrière à Planoise qui avaient déjà beaucoup fragilisé les marchés."

Maryline Wetzel soulève aussi le problème des commerçants passagers, ceux qui ne viennent qu'épisodiquement et qui n'ont quasiment plus d'espaces sur les marchés bisontins, Maryline Wetzel appelle les commerçants titulaires à faire quelques concessions en réduisant par exemple leur métrage pour permettre à tout le monde de relancer son activité.

Ailleurs qu'à Besançon, Maryline Wetzel note avec satisfaction la réouverture dès cette semaine des marchés hebdomadaires de Vesoul (jeudi et samedi), Pontarlier (jeudi et samedi) et Audincourt (le samedi), pour les produits alimentaires comme pour les produits manufacturés. Les foires mensuelles de Pontarlier, Morteau, Baume les Dames, Maîche et Valdahon vont également pouvoir se tenir.

