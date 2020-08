La relance Eco : Les mariages reprennent dans les Alpes-Maritimes en ce mois d'août

La saison estivale des mariages est particulière cette année. Des couples inquiets de propager le virus lors de leur union ont préféré préserver leurs proches et décaler "Le plus beau jour" de leur vie à l'automne voire à l'année prochaine. Certains ont maintenu leur mariage, mais en plus petit comité pour un meilleur respect des mesures barrières.

Des pertes pour les lieux de réception de la Côte d'Azur

Les mariages les week-ends, c'est l'activité principale au Domaine du Paradis des Oiseaux à Mougins. Bernard Vignaud, le propriétaire, peut accueillir 150 personnes assises dans sa salle de réception en temps normal jusqu'à 250 pour un cocktail, il dispose d' une terrasse en plein air. Les mariages prévus entre avril et juin ont tous été reportés à l'automne ou à 2021 explique-t-il : " c'est une perte importante, en juillet on est à moins 60% de chiffre d'affaire, il y a eu deux petits mariages mais tous les gens qui venaient de l'étranger n'ont pas pu s'organiser. Un couple dont la mariée venait d’Israël, impossible de faire venir du monde en juillet. J'ai systématiquement proposé que le mariage soit reporté à l'année prochaine sans frais."

En ce mois d’août, les mariages reprennent normalement, les réservations pour septembre et octobre sont également maintenues mais les jauges d'invités sont réduites et sur la piste de danse c'est plus clairsemé raconte Virgina Mathieu, gérante de la Villa des Roses à Saint-Paul-de-Vence : "certains mariages sont plus petits, à peine 50 personnes alors les distances sont plutôt respectées. On espace les tables. Des invités annulent car ils se sont faits tester positifs et ne veulent pas contaminer d'autres personnes. On a la chance qu'il y ait du beau temps pour les dîner à l'extérieur, on espace les tables, le traiteur et les serveurs sont masqués."

La crainte d'un durcissement des mesures en cas de seconde vague

Franck Puccetti est gérant de l'entreprise Chef Riviera Traiteur, dont le laboratoire est à Grasse. Il intervient pour des mariages dans les Alpes-Maritimes et le Var, l'activité a repris il y a un mois. : "des petits mariages, la semaine dernière avec une quarantaine de personnes, on porte des masques, on ne fait plus de buffet où chacun se sert, on sert à l'assiette.On s'inquiète pour les mois de septembre et octobre, si les rassemblements de personnes sont de nouveau interdits, les dates de report on les perdra définitivement".

Malgré les efforts pour respecter la distanciation et les mesures sanitaires, les clusters détectés dans plusieurs régions de France pendant des mariages inquiètent les autorités sanitaires.

Laura Barona est organisatrice de mariages sur la Côte d'Azur, sa société French Riviera Weddings est spécialisée dans les mariages interculturels. Son activité est perturbée cet été :