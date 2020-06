"La relance éco" : les moules de bouchot sauvées par la réouverture des restaurants ?

En Baie de Somme, le centre conchylicole du Crotoy (chemin du Marais) a repris une activité presque normale avec le déconfinement. La culture des moules de bouchot sur les pieux repart peu à peu à la veille de la réouverture des restaurants.

Travaillant sur l'atelier du Crotoy et à la tête de l'exploitation familiale crée en 1981 à Saint-Quentin-en-Tourmont, la mytilicultrice Caroline Delaby a reçu pour ce mardi des commandes de restaurateurs, sur la côte picarde (Fort-Mahon, Quend, le Crotoy, Saint-Valéry) ou même sur la côte normande, avec Dieppe. Mais selon elle, "la demande des restaurateurs" est "encore assez faible."

"On s'est même posé des questions, si l'activité allait redémarrer un jour"

Pendant le confinement, la récolte et la vente des moules s'est évidemment arrêtée, avec la fermeture des restaurants. Pas de rentrée d'argent, et toujours "les charges, les salaires" et "les factures à payer, en eau" souligne Caroline Delaby, qui paie "entre 20 et 25 000 euros de facture d'eau par an" à son fournisseur.

Le confinement, une période très dure, "on s'est même posé des questions, si l'activité de mytiliculture" allait "redémarrer un jour, parce qu'il faut que l'argent rentre" concède Caroline Delaby.

Les moules de bouchot ici exploitées au centre conchylicole du Crotoy partent ensuite dans les restaurants sur la côte picarde © Radio France - Alexandre Lepère

Le moment charnière du mois de juin

Avec la réouverture des restaurants et la saison estivale à venir, la période qui s'ouvre ce mardi 2 juin est donc décisive. "Il faut que ça reparte" selon la mytilicultrice, qui indique ne pas avoir reçu d'aides économiques, ni contracté le prêt garanti par l'Etat. Elle a mis au chômage partiel ses salariés et puisé dans les économies pour payer les fournisseurs.

En définitive, Caroline Delaby attend le mois de juin pour voir comment ça va se passer. Si le mois de juin se passe bien, elle va pouvoir payer ses fournisseurs et repartir un peu comme avant. A condition d'avoir du monde dans les restaurants sur la côte picarde, et ainsi sauver la saison, grâce à un bon été voire une bonne arrière-saison en septembre.

Les salariés de la mytilicultrice Caroline Delaby ont connu un peu plus de deux mois de chômage technique © Radio France - Alexandre Lepère

"La relance éco" : les moules de bouchot sauvées par la réouverture des restaurants ? Copier

Retrouvez la chronique "la relance éco" à 7h15 tous les jours sur France Bleu Picardie.