La relance éco : les Moulins Nicot à Chagny (71) ont bien résisté grâce à leur ancrage local

On s'intéresse ce matin dans la relance éco à la Minoterie Nicot installée à Chagny en Saône-et-Loire depuis 1892. Avec la crise sanitaire, l'entreprise familiale a subi comme les autres une baisse de son tonnage mais a bien résisté grâce à son ancrage local.

Une baisse de 20% de sa production au printemps

La Minoterie Nicot n'a jamais cessé de travailler pendant cette crise sanitaire, à l'exception des commerciaux, qui ne pouvaient plus se déplacer, l'entreprise n'a quasiment pas eu recours au chômage partiel. Les moulins ont continué à tourner et à fabriquer de la farine. Même si bien sûr, il a fallu faire face à une baisse de l'activité explique Jean Philippe Nicot, le directeur général. "Nous avons subi une perte de tonnage de 20% en avril et mai dernier. c'est lié à la baisse d'activité de nos artisans boulangers, ceux qui en particulier étaient près des collèges et lycées."

Adhérent du label Agri-Éthique

La force de cette entreprise familiale, c'est d'avoir toujours favorisé le local. D'ailleurs la meunerie ne fait pas d'export et travaille avec deux fournisseurs de blé de la région. Et adhère depuis plusieurs années au label Agri-Éthique qui lui permet de revendre sa farine à 250 artisans boulangers là encore de la région selon des critères bien précis. "Nous sommes obligés de contractualiser des quantités de blé auprès d'une coopérative à un prix donné pour une durée de quatre ans, ce qui permet à la coopérative d'avoir de la visibilité à condition qu'avec ce prix l'agriculteur adhérent puisse bien vivre et moi de mon coté je vais contractualiser avec des artisans boulangers un prix pour la farine et une durée. C'est une chaîne qui valorise le travail de l'agriculteur sur le blé, celui du meunier sur la farine et de l'artisan boulanger sur sa baguette et ses autres produits."

Les Moulins Nicot produisent en moyenne 40.000 tonnes de farine par an.