"La relance éco" : les musées lourdement touchés par la crise sanitaire

Après quasiment trois mois de fermeture, les musées de Laval et de la Mayenne ont rouvert leurs portes. Même si le préjudice est lourd, les visiteurs ont retrouvé le chemin des expositions. Les visites sont sécurisées et gratuites en Mayenne.

Les musées de Laval et de la Mayenne ont, eux aussi, payé un lourd tribut à la crise sanitaire. Quasiment trois mois de fermeture, des recettes perdues, les conservateurs doivent maintenant trouver les moyens de faire revenir les visiteurs, tout en sécurisant les parcours.

Au musée de Laval, les pertes, en l'espace de trois mois, sont estimées à un tiers des recettes habituelles : "nous aurons du mal à nous en remettre", déclare la directrice, Antoinette Le Fahler, "mais, peut-être que c'est un mal pour un bien. Cela nous oblige à nous réinventer". Désormais, et pour tout l'été, le musée sera ouvert tous les vendredis soirs, jusqu'à 20 heures, avec des animations prévues.

Jublains, Tatin, Sainte-Suzanne, gratuits

Les visiteurs reviennent également dans les trois musées du département, le musée archéologique de Jublains, le musée Robert Tatin et le chateau de Sainte-Suzanne. Des parcours fléchés et sécurisés ont été mis en place et le conseil départemental a décidé, pour inciter les visiteurs à revenir de mettre en place la gratuité, jusqu'à la fin du mois de juin. Pour redonner vie aux lieux, désertés pendant toute cette période, des animations sont également prévues.

Le programme des musées de la Mayenne

- Programmation du musée Robert Tatin. Exposition du 20 juin au 31 décembre Jacques Le Brusq : DU MORBIHAN À LA FRÉNOUSE, aux abords du pays où la lumière ne fait point d’ombre

- Programmation du musée archéologique de Jublains pour le mois de juin. Dimanche 14 : 14h à 17h. Défi Archimède Familles sur réservation. Samedi 20 : Ouverture de l’exposition Veni, vidi, ludique. Sam 20 dim 21 9h30,10h30, 11h30, 14h, 15h, 16, 17h. Visites « Zoom » de l’exposition _Veni, vidi, ludique f_amilles. Petite jauge Gratuit. Dimanche 28, 10h-12h ; 14h-16h César et le secret du coffre égyptien Familles Gratuit sur réservation

- Programmation du Château de Sainte-Suzanne (CIAP) pour le mois de juin. Exposition de photographies de Willy Durand. Du 1er au 30 juin – Bergerie du château, Accès libre. Tous les dimanches à 15h30 : visite commentée forteresse, sur inscription (9 places), gratuit.