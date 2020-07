La relance éco : Olivier Padieu opticien à Dijon s'attend à une reprise difficile au mois de septembre

-Est-ce que l'on peut parler de reprise d'activité pour les opticiens ?

Olivier Padieu : " oui, la reprise d'activité est générale sur le marché de l'optique. Il semblerait qu'il y ait des petites différences selon les régions. Il y a du monde dans les magasins notamment à Dijon à quelques nuances près."

-Est-ce que depuis le déconfinement, des magasins ont dû mettre la clé sous la porte ?

"A notre connaissance, non. Certains magasins comme les entreprises et les commerces ont eu recours au PGE (Plan de garanti de l'Etat), ce qui leur a permis de continuer à travailler, mais à notre connaissance, il n'y a pas eu de fermeture."

-Est-ce que l'on a chiffré les pertes des magasins d'optiques ?

"Sauf dans des cas très précis où les magasins sont restés ouverts pendant la période de confinement pour des urgences, les pertes sont équivalent à deux mois d'activité."

Dans les boutiques du centre-ville, les clients ont mis plus de temps à revenir - Olivier Padieu,

-Est-ce que tous vos clients sont revenus ?

"Ça dépend de l'âge des clients. J'ai un exemple : dans mon magasin du centre-ville de Dijon où j'ai une population plus âgée, cela a mis plus de temps à reprendre que dans les centres-commerciaux où on a une clientèle plus jeune. Les personnes plus âgées prennent plus de précaution.

-On annonce une rentrée difficile pour les entreprises. Est-ce que ce sera le cas pour les opticiens ?

"On espère que non, mais on a toujours la crainte d'une deuxième vague. On entend beaucoup de choses, ce qui n'est pas propice au commerce et à la consommation en général. On va rester optimiste, mais il faut s'attendre à une reprise difficile au mois de septembre."