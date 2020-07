La relance éco : les opticiens retrouvent peu à peu leurs clients, même masqués

Comment essayer des lunettes avec un masque ? Depuis que le port du masque dans les lieux publics clos est obligatoire, les clients comme les opticiens doivent s'adapter. Loïc Prud'ham, le responsable de la boutique Optique Clin d’œil à Belfort, explique : "Les clients jouent le jeu, même si c'est évidemment contraignant. Depuis le déconfinement, on marche beaucoup sur rendez-vous".

Des rendez-vous qui permettent aux clients d'être dans un espace isolé, et de retirer temporairement leur masque le temps de l'essayage. "On ne le fait que _s'il n'y a personne autour_, que le client est face à un miroir et loin d'une personne lambda" précise le gérant.

Autre mesure sanitaire, le nettoyage des paires de lunettes essayées par les clients. "On les met de côté, et elles sont nettoyées avec du produit dans un bac ultra-sons pour enlever les éventuels microbes ou traces de virus. Il y a aussi un nettoyage manuel : chaque paire touchée est nettoyée".

L'opticien et son équipe ont ainsi demandé aux clients de ne pas toucher aux paires exposées : "c'est nous qui les manipulons, qui les présentons, pour éviter que des lunettes soient remises en boutique sans avoir été nettoyées avant. On accompagne au maximum nos clients".

Répondre à un besoin plutôt qu'acheter sur un coup de tête

Au moment du déconfinement, pas de ruée des clients chez l'opticien : non seulement il faut généralement une ordonnance d'un ophtalmologiste, mais Loïc Prud'ham a continué à travailler pendant cette période . "Bien sûr, nous n'étions pas ouvert au public. Mais on a _géré les urgences_, les réparations des gens qui ont cassé leurs lunettes pendant le confinement, les commandes..."

Seul changement notable aujourd'hui selon lui : "_Il y a moins de curieux_, de gens qui se disent 'j'ai cinq minutes, je vais aller essayer des lunettes'. On voit que les gens viennent pour répondre à un besoin, c'est une action réfléchie".

Pendant les soldes, les lunettes de soleil sont font partie des articles bénéficiant d'une remise. Puisqu'elles ne nécessitent pas toujours d'ordonnance, ce genre de paire peut entraîner des achats plus spontanés, "mais on est loin d'avoir l'affluence habituelle" conclut Loïc Prud'ham.

