"La Relance éco" : les paniers de fruits et légumes en livraison pour les particuliers ont sauvé "Five a Day"

Le Mans, France

L'entreprise sarthoise Five a Day spécialisée dans la livraison de fruits au bureau a failli mettre la clef sous la porte pendant le confinement. Mais Alexandre Guillaume et son frère ont su se réinventer en proposant des livraisons de fruits et légumes chez les particuliers.