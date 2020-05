La relance éco : les parcs d'attractions franciliens prêts à rouvrir leurs portes dès le mois de juin

La liste des secteurs frappés de plein fouet par l'épidémie de coronavirus est longue. Les parcs d'attractions français en font partie. Mais depuis que le Puy du Fou (Vendée) a annoncé sa réouverture le 11 juin prochain, les grand parcs franciliens se tiennent prêts eux aussi. Disneyland Paris ou le Parc Astérix se trouvent en zone rouge (respectivement en Seine-et-Marne et dans l'Oise) mais ils espèrent tout de même rouvrir leurs portes le mois prochain. Une réouverture très attendue selon le directeur général du Parc Astérix Nicolas Kremer, invité de France Bleu Paris ce mardi 26 mai.

Le Parc Astérix espère rouvrir en juin

"On est suspendus aux prochaines annonces gouvernementales", explique Nicolas Kremer. "On se met en place pour rouvrir le plus tôt possible, à la mi-juin." Le site devait ouvrir ses portes en avril, la fermeture représente une perte de 700 000 euros de chiffre d'affaires par jour.

Le directeur du Parc Astérix espère qu'une date sera rapidement fixée, pour pouvoir mobiliser toutes ses équipes, "Presque 1.000 personnes n'ont pas démarré la saison avec nous en avril. Il va falloir faire revenir l'ensemble du personnel, ce n'est pas une mince affaire".

Une organisation totalement repensée

L'épidémie de coronavirus a obligé le parc d'attractions à revoir totalement son organisation. Un protocole sanitaire important, "On a profité de cet arrêt pour repenser le parcours visiteurs et le parcours des salariés".

Pas question de rouvrir si les conditions sanitaires ne sont pas irréprochables, selon le directeur du parc. "On a regardé tout ce que les visiteurs faisaient lors d'une journée sur le parc. À partir du moment où ils sortent de leur voiture, où ils passent les contrôles de sacs et les tourniquets, les attractions, les restaurants, les boutiques."

Port du masques obligatoire dans les attractions

"Toutes les attractions vont rouvrir" assure Nicolas Kremer. Seuls certains spectacles ne pourront pas reprendre, faute d'espace pour respecter les mesures de distanciation. Les attractions vont ouvrir avec des capacités bien inférieures à la normale, "pour gérer les files d'attente et l'embarquement, et pour pouvoir désinfecter fréquemment".

"Il faudra évidemment porter un masques dans certaines attractions", explique-t-il.