La relance éco : les Parisiens viennent se mettre au vert à Châtel-Censoir

Ce village vacances a changé de gestionnaire l'an dernier. Pour un redémarrage, j'imagine que vous rêviez d'un contexte différent ?

C’est certain. En plus, on avait axé beaucoup notre commercialisation sur l'accueil de groupes parce qu'on a une salle qui a une belle capacité pour des réunions ou des fêtes. Malheureusement, suite au Covid-19, toutes nos réservations sur avril, mai et juin ont été annulées.

Qui sont les gens qui viennent en vacances chez vous cet été ?

Ce sont des amoureux de la nature. On a beaucoup de Parisiens qui viennent se mettre au vert pendant trois ou quatre jours. On a aussi des cyclistes qui font le canal du Nivernais et qui s'arrêtent chez nous. Mais en majorité, ce sont des familles qui sont vraiment en quête de verdure et d'espace. Toutes ces choses qui leur ont manqué pendant le confinement.

Nous avons beaucoup de réservations de dernière minute, c'est-à-dire que je peux commencer ma semaine le lundi avec une poignée de réservations pour le weekend et finir avec 30 réservations pour le vendredi.

Habituellement, vous travaillez l'été avec le même nombre de salariés ou prenez-vous des extras?

Nous sommes une petite équipe. Je gère la commercialisation et mon agent technique s’occupe de maintenir à flot le village vacances. On a aussi une personne pour le ménage. Là, on a recruté une personne supplémentaire suite justement à toutes les réservations de dernière minute. On a besoin en fait que les gîtes soient toujours prêts et propres pour accueillir les gens rapidement.