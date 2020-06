La relance éco : les patrons de campings soulagés par la réouverture des frontières

La bonne nouvelle pour les campings, c'est la confirmation de l'ouverture des frontières entre la France et la plupart des pays européens (avec des réserves pour le Royaume-Uni et la Suède). La présidente du syndicat des campings de l'Ardèche ne cache pas sa joie. Selon Véronique Chevallier, "c'est un réel soulagement". La clientèle étrangère va pouvoir revenir. "Après une vague d'annulations pas facile à gérer" dit-elle "nous allons retrouver nos clients belges, néerlandais, ou suisses. Seuls manqueront à l'appel les britanniques". La clientèle française et locale devrait aussi faire son retour dans des établissements de divertissement "où la sécurité sanitaire est une priorité".

Véronique Chevallier était invité de la relance éco ce mardi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :