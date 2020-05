"La relance éco" : les pêcheurs retrouvent les poissons

C'était l'un des loisirs qui étaient impossibles pendant la période du confinement : la pêche à la ligne ! Confinés chez eux pendant plus de 2 mois, les pêcheurs ne pouvaient pas sortir. Du coup, les magasins spécialisés ont beaucoup souffert. Ils retrouvent aujourd'hui leurs clients.

Le confinement a commencé au plus mauvais moment de l'année pour les pêcheurs : la mi-Mars, c'est traditionnellement l'ouverture de la pêche aux carnassiers. Les inconditionnels de la mouche et du lancer venaient de renouveler leur matériel pour ce grand jour. Et patatras ! Le maudit virus a contraint tout le monde à rester à la maison, pour une durée indéterminée. Chez Pacific Pêche, magasin spécialisé dans la zone des Montagnes à Champniers près d'Angoulême, c'était la catastrophe.

Le choix de cannes est très important © Radio France - Pierre MARSAT

Depuis le 11 mai, c'est le déconfinement progressif. Les pêcheurs peuvent retourner pêcher. Mais ça ne suffira pas à combler le manque à gagner des mois de Mars et Avril. Malgré tout, la vie reprend ses droits. Il est impossible de chiffrer avec précision le manque à gagner financier dû au confinement.

Un moulinet très performant © Radio France - Pierre MARSAT