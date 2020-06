Avec le début du déconfinement, les entreprises de l'Yonne espèrent un regain d'activité mais beaucoup ont souffert et certaines risquent de mettre la clé sous la porte

La relance éco : Les petites et moyennes entreprises de l'Yonne face à la crise du covid-19

L'assemblée générale de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises de l'Yonne se tient ce jeudi 4 juin. L'occasion de prendre un peu le pouls des deux cents entreprises adhérentes avec Olivier Tricon le président de la CGPME dans l'Yonne.

-Est ce que beaucoup d'entreprises ont été fragilisées par la crise sanitaire et pourraient mettre la clé sous la porte

Les entreprises, dans l'Yonne,comme partout ailleurs, ont été impactées avec une fermeture brutale de deux à trois mois et bien-sur il y a aura beaucoup de dégâts dans les prochains mois. Il y aura sans doute dans l'Yonne plus d'entreprises qui vont disparaître que de morts du Covid.

- Quels sont les secteurs les plus touchés

Comme partout en France, les professionnels de la restauration, hôtels, cafetiers. Le bâtiment connait aussi un ralentissement d'activité. Il a notamment eu des difficultés à mettre en place les distanciations sociales et puis le recul des commandes publiques dans les prochains mois va impacter aussi les entreprises. Il y a désormais des protocoles sanitaires pour les entreprises, parfois des protocoles très lourd qui ont un coût pour les petits et les moyennes entreprises.

- Croyez vous que le déconfinement va relancer l'activité ?

J'aimerai le savoir, il faut laisser passer du temps mais on s’aperçoit quand même que les personnes recommencement à consommer, retournent dans les restaurants

-Une réunion se tient cet après-midi à l'Elysée avec les syndicats et le patronat pour plancher sur des solutions à mettre en place face à cette crise. Qu'attendez vous du gouvernement ?

Il y a déjà beaucoup de mesures qui ont été mise en place par le gouvernement comme le PGE (prêt garanti par l'Etat), le report de charges sociales et fiscales. C'est une première étape et il faudra continuer car les entreprises ont besoin de reprendre leur souffle, de l'oxygène. Il faudra reporter et étaler encore les charges .

