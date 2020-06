La Relance Eco : les prévisionnistes de Météo France, un peu moins dans le brouillard

Il se sent encore un peu seul dans les bureaux du centre météorologique d'Abbeville où il travaille depuis sept ans. Kévin Hugot est l'un des quatre prévisionnistes de la station picarde et depuis plusieurs semaines, crise sanitaire oblige, il ne croise plus ses collègues. "C'est des vacations de douze heures donc effectivement, il y a des moments de solitude quand on a moins d'activité", raconte t-il.

Le confinement a compliqué l'activité

Mais à partir du mois prochain les prévisionnistes devraient pouvoir être deux en même temps au centre d'Abbeville. De quoi tourner définitivement la page d'une période de confinement qui a compliqué la tâche de Kévin Hugot. "On a travaillé depuis nos domiciles mais avec des moyens limités puisque la prévision nécessite des moyens informatiques assez lourd. On a travaillé en mode dégradé, c'est à dire que certaines productions ont été mises en pause. Par exemple la météo des plages a été suspendu pour France 3 puisqu'il n'y avait personne sur les plages.

Maintenir les prestations

Pour limiter les conséquences économiques, l'entreprise a demandé de maintenir au maximum le lien avec les clients et les prestations fournies, malgré les difficultés techniques. "A Abbeville soit on avait des contacts téléphoniques pour renseigner les clients, soit on mettait à leur dispositions des informations via des sites extranet. On a aussi passé certaines activités en mode automatique", explique André Solé, référent Météo France en Picardie. Météo France a maintenu systématiquement ses bulletins de vigilance auprès des préfectures et de certains gros clients.

Depuis un mois Météo France a aussi complètement repris les publications de données quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles de climatologie. C'est notamment grâce au travail de la station d'Abbeville que l'on mesure, par exemple le risque de sécheresse en Picardie.