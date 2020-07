La relance éco : les producteurs d'huile d'olive peu touchés par la crise

La crise sanitaire n'a pas durement touché le secteur oléicole. "Il y a un moment où il faut savoir ne pas se plaindre, reconnaît Olivier Nalès, le président de l'interprofession de l'huile d'olive. Nous avons bien sûr continué à travailler pendant le confinement parce que la nature ne s’arrête pas ! Les ventes sur internet ont bien marché et certains Moulins sont restés ouverts parce qu'ils font partie du secteur de l'alimentaire. "

Les touristes français sont là

Et à la fin du confinement, le 11 mai, l'activité a repris rapidement : "On a tout de suite ressenti un besoin de venir nous rencontrer, de retrouver nos produits. Pour l'instant, les pertes du secteur sont limitées: 10, 15% depuis début de l’année."

Et l'été a bien démarré : "Il y a moins de touristes étrangers, c’est évident... mais beaucoup de Français viennent dans nos moulins et nos caveaux d'huile et de vin."