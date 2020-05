La relance éco : les professionnels du mariage en pays catalan veulent retrouver le goût de la fête

C’est un secteur qui pèse relativement lourd. En France, le marché génère cinq milliard d’euros chaque année. Dans les Pyrénées-Orientales, l’organisation des mariages fait vivres des dizaines d’entreprises et des centaines de personnes : traiteurs, photographes, vidéastes, loueurs de salles ou de vaisselle, DJs, boutiques de robes, fleuristes, etc. Des professions qui ont donc pris de plein fouet la crise du Covid-19 et les annulations en cascade des cérémonies prévues cette année.

"Pas question d'être oubliés !"

"Ici la saison des mariages va de mars à octobre et aujourd’hui, on a déjà perdu près de 50 % de notre chiffre d’affaires, certains ne s’en relèveront pas" explique Mathieu Sanchez, photographe de mariage et porte-parole d’un secteur qui tente aujourd’hui de s’organiser pour tenter de surmonter la crise. "Dans le monde du mariage, il n’y a pas de syndicat professionnel comme dans le tourisme ou la restauration".

À défaut de pouvoir participer à des mariages dans les prochains mois, Mathieu Sanchez a plaidé sur France Bleu Roussillon pour un allongement, dans le temps, des aides gouvernementales comme le chômage partiel, les exonérations de charges, le fonds de solidarité ou les prêts garantis par l’État.

"On ne veut pas être les oubliés du déconfinement !" Le ministre de l’Économie Bruno Lemaire à par ailleurs été interpellé sur ce sujet par l’intermédiaire du député LREM Sébastien Sébastien Cazenove.

Réécoutez "La relance éco" avec Mathieu Sanchez.