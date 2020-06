"La relance éco" : Les Recycleurs bretons recherchent de vieux bateaux usagés

Ils lancent un appel aux propriétaires de bateaux usagés. Les Recycleurs bretons ont décidé d'aider à la déconstruction des vieux bateaux de plaisance abandonnés sur nos côtes.

Yvon Ropars, directeur commercial des Recycleurs bretons, détaille : "On propose une _déconstruction gratuite g_râce à un éco-organisme, l'APER, qui travaille avec une éco-contribution (à l'achat des bateaux), pour financer leur déconstruction quand ils sont en fin de vie".

Récupérer les métaux et produire de la chaleur

Il précise : "On se propose d'aller les chercher, quand ils sont au fond du jardin d'un particulier,sur les chantiers ou au fond d'une vasière. On les ramène sur nos centres de tri, et on a toute une opération de déconstruction, de collecte et de tri des déchets. On valorise la matière. Vous avez essentiellement des bateaux en polyester, avec des coques en plastique donc. Mais il y a toujours un peu de ferraille : un peu d'alu, d'inox. Tous les métaux, on les récupère et on valorise la matière. Et tout le reste, la coque en plastique, sert de combustible pour alimenter des chaufferies et produire de l'électricité et de la chaleur".

Le marché à de l'avenir si l'on en croit le chiffre donné par ce spécialiste. Il évoque 25.000 bateaux abandonnés en France.