La relance éco : les règles d’hygiène entraînent des surcoûts dans le BTP

Pour relancer la machine économique, freinée par la crise du coronavirus, le conseil départemental de la Moselle affiche son soutien au BTP, secteur clef. Il va investir 13 millions d'euros dans des chantiers en plus des 55 millions d'euros qui étaient déjà prévus cette année.

Les carnets de commande dans le BTP sont remplis pour les six prochains mois, mais après ?

Le président du conseil départemental de la Moselle Patrick Weiten préfère dépenser de l'argent maintenant pour soutenir l'emploi face à la crise économique qui s'annonce plutôt que d'en dépenser plus tard dans le social. Ce qui explique ce choix d’investir 13 millions d’euros supplémentaires dans des chantiers, en plus des 55 millions déjà programmés cette année. Le BTP reste un secteur stratégique de l'économie. En Moselle, il emploie 13.000 salariés hors intérimaires, cela représente 1.200 entreprises.

Le partage des surcoûts

Les règles d’hygiène, le temps désinfection, l’espacement des ouvriers entraînent des retards, "on estime la perte de productivité entre 10% et 20%" indique Pierre Schaeffer, le président de la fédération du BTP en Moselle. "Il faudra partager ces surcoûts pour éviter que des entreprises ne disparaissent et aussi pour entretenir une concurrence sur ce secteur".

Pierre Schaeffer, président de la fédération du BTP de la Moselle. Copier

Le conseil départemental prêt à assumer sa part

Au conseil départemental, Patrick Weiten est prêt à assumer sa part dans ce surcoût : "Nous étudierons au cas par cas, les chantiers sont très différents. Je veux soutenir l’économie même si la compétence ne nous est pas reconnue. Le meilleur travail social est le soutien à l’économie".

Patrick Weiten, président du conseil départemental de la Moselle. Copier

