"La relance éco" : les réservations reprennent au domaine du Houssay

" On est agréablement surpris car nous avons des réservations en hausse par rapport au début de l'été dernier". Mathieu Pons, le gestionnaire du Domaine du Houssaye à Spay respire. Le site n'a rouvert complètement ses portes que le 26 juin après un printemps confiné à cause du Coronavirus. " On a rouvert la base nautique le 25 mai, le camping le 15 juin et la plage depuis le 26 juin". Pour redémarrer, le site a mis en place un protocole sanitaire strict et a embauché six saisonniers en plus par rapport à l'an passé. " Il faut désinfecter nos jeux extérieurs, tout le matériel de location, les pédalos, les paddles, les rosalies après chaque passage. Il y a aussi une désinfection régulière des sanitaires du camping, des cinq chalets et des cinq bungalows mis en location". Les touristes sont déjà là en ce début d'été. Ce sont essentiellement des Sarthois ou des visiteurs issus des départements limitrophes.

Une saison à sauver

Mathieu Pons a bon espoir de limiter la casse malgré les pertes du printemps. " C'était dur de ne pas pouvoir ouvrir alors que l'on avait préparé la saison et que nous étions prêts à accueillir du public. On a raté des gros événements comme le grand prix de France moto [reporté au 9-11 octobre], les 24 heures du Mans moto [reportées au 29 et 30 août] et les 24 heures du Mans auto [reportées aux 19 et 20 septembre] ou encore Le Mans Classic[reporté en 2021]. On accueille chaque année des centaines voir un millier de personnes sur notre camping. C'est frustrant". Mais selon Mathieu Pons la saison peut encore être sauvée si ces grands événements reportés à l'autonome ne sont pas annulés ou ne se déroulent pas à huis clos. "Cela dépendra aussi de la météo. Si nous avons des belles journées, on devrait avoir un bon taux de remplissage du site. Donc nous ne sommes pas pessimistes au contraire".