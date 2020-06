La relance éco : les restaurants et les bars de Reims prêts à accueillir les clients

Il y a de l'agitation dans les bars et les restaurants de la place d'Erlon à Reims ce lundi 1er juin. Les rideaux, baissés depuis plus de deux mois, sont maintenant levés. Les chaises retrouvent leur place sur les terrasses. Et il y a du bruit dans les établissements. L'heure de la reprise a sonné et les derniers préparatifs se mettent en place.

C'est le cas au restaurant le Gaulois. Audrey, la responsable, donne les dernières consignes à ses salariés, tous réunis avant le jour J : "On a fait des réunions pour expliquer à tout le monde le protocole à mettre en place. Les masques, les gants. On est prêts." À l'intérieur, les tables sont aussi en place. Une sur deux ne sera d'ailleurs pas accessible, pour respecter la distance d'un mètre imposée par le protocole sanitaire.

Des terrasses extensibles sur la place

De l'autre côté de la place, à la pizzeria la Calabraise, c'est Faouzzi qui peaufine les derniers détails devant l'établissement. Le serveur affiche un large sourire : "Ça m'a manqué, je suis impatient d'y être et de me dégourdir les jambes." Le balai entre les mains, il prépare la venue des clients ce mardi : "J'ai mis la terrasse en place, je nettoie les chaises. Ce sera impeccable."

Dans l'établissement voisin, au bar le Cochon à plume, c'est la même chose, les salariés préparent la terrasse. Celle-ci ne peut pas être étendue, comme d'autres à côté, par souci de place. Mais pour le directeur Bastien, ce n'est pas un problème : "Ça ne change pas grand chose pour nous. Nous avons surtout aménagé l'intérieur. Nous préparons plusieurs îlots de 10 personnes assises."

Reste maintenant à savoir si les clients seront au rendez-vous dans les bars, les cafés et les restaurants de la ville cette semaine. Premiers éléments de réponse ce mardi.

