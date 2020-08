"La Relance éco" : les restaurants sarthois font moins appel aux apprentis à cause de la Covid-19

Le Centre de formation des apprentis de la Chambre de commerce et d'industrie du Mans cherche encore des apprentis à une semaine de la rentrée 2020, notamment pour sa filière restauration. Pourtant, les restaurateurs sarthois ont demandé moins d'apprenti cette année à cause de la Covid-19.

La restauration est la filière d'apprentissage la plus touchée par la Covid-19 au Centre de formation des apprentis (CFA) de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Mans. Le directeur de l'établissement, Christophe Albert, a noté "une chute des demandes de 8%". Au pire de la crise, il prévoyait une baisse de 25%. La campagne de recrutement des entreprises a été décalé du mois d'avril à mi-mai, pour se terminer fin juillet. "Les mois de mai et juin, beaucoup d'inquiétude puisque les restaurants étaient en activité encore très réduite. La barre s'est redressée fin juillet", raconte Christophe Albert.

Malgré la baisse des demandes, le CFA de la CCI du Mans a encore des places à pourvoir en restauration, notamment pour le service en salle.

La filière automobile à bloc

Au contraire, la filière mécanique, carrosserie et peinture automobiles s'est vite remplie. "Cette année, on avait anticipé une rentrée difficile, toujours liée à la Covid-19. En fin de compte, on est sur un même rythme, voire sur certains diplômes, on est complètement saturés", explique le directeur du CFA. Pour les formations automobiles, l'établissement a dû refuser des candidats.

Un milliard d'euros pour aider les entreprises à accueillir des apprentis

Pour pousser les entreprises à prendre des apprentis, malgré la crise sanitaire et économique, l'Etat a débloqué un milliard d'euros. Une aide financière de 5.000 euros pour un apprenti mineur et 8.000 euros pour un majeur, du 1er juillet jusqu'au 28 février. "L'effort consenti par l'Etat, on le retrouve fortement sur nos BTS et notamment sur le BTS mécanique motocycle", souligne Christophe Albert. Mais cela n'a pas suffi à convaincre les restaurants pour qui il y a encore trop d'incertitudes.

