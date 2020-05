La relance éco : les restaurateurs impatients de rouvrir le 2 juin dans l'Yonne

Les cafés, bars et restaurants vont pouvoir rouvrir dans l'Yonne à compter du 2 juin. C'est une bonne nouvelle pour les professionnels qui l'attendait. Noémie Vignaud est la présidente de la branche restauration de l'UMIH 89 et directrice de l'Hostellerie des Clos à Chablis.

Noémie Vignaud, présidente de la branche "restauration" de l'UMIH 89 -et directrice de l'Hostellerie des Clos à Chablis Copier

L'annonce de la réouverture des cafés restaurants est-elle une bonne surprise pour vous ?

C'est vraiment une bonne nouvelle car nous pensions que la réouverture des restaurants serait plus tardive. En même temps on se pose les questions d'approvisionnement ! Il faut se dépêcher d'aller acheter les provisions et avec la Pentecôte, certains vont peut-être être pris de court. Quoi qu'il en soit, les cafetiers et restaurateurs sont globalement heureux de cette decision.

Des mesures sanitaires très strictes vont devoir être mises en place dans vos établissements...

Nous nous attendions à des mesures strictes mais finalement ce qui a été décidé, un mètre entre chaque table, pas plus de dix personnes par table, est tout à fait envisageable et moins contraignant que ce que l'on pensait. Il va falloir que personnels et clients prennent de nouvelles habitudes : lavage de mains toute les trente minutes , port du masque pendant le service pour le personnel, dès le moindre déplacement pour les clients. Cela va demander des ajustements mais cela va dans le bon sens.

Vous êtes confiante pour la reprise ?

Oui et non. Cette reprise ne va pas combler deux mois et demi d'inactivité et nous allons devoir travailler avec une clientèle essentiellement française alors que nous avions beaucoup de clients étrangers à Chablis. Vont-ils être autorisés à revenir? j'attends que les frontières européennes rouvrent pour accueillir les belges qui voudront rejoindre le sud.

______________________________________________

France Bleu Auxerre est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Du lundi au vendredi à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?