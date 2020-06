La relance éco : les Restos du Coeur de Meurthe-et-Moselle de retour en mode "drive"

Au plus fort de l'épidémie de coronavirus, les Restos du Coeur de Meurthe-et-Moselle ont dû fermer l'accès aux trente points de distribution du département. "Des bénévoles sont tombés malades, il y en a même un qui est toujours hospitalisé depuis six semaines", rapporte Robert Larose, vice-président de l'association. Pendant cette période de confinement, les Restos du Coeur ont poursuivi leur distribution en coopération avec les centre communaux d'action sociale.

Développement du "drive"

Mais depuis le 11 mai, les bénévoles, en nombre limité, ont réinvesti leurs locaux. Au centre de distribution de Laxou, par exemple, quatre personnes sont mobilisées pour préparer les paniers les mardis. Et tous les quinze jours, le mercredi et le jeudi, les bénéficiaires peuvent venir chercher leur panier de denrées alimentaires en mode "drive" sur rendez-vous. "Il y a des bénévoles qui font du télétravail et ce sont eux qui convoquent les personnes accueillies. Elles viennent au centre, en restant à l'extérieur, présentent leur carte et les bénévoles leur donnent leur colis", détaille la gérante du centre Ginette Vigneron.

Elle déplore tout de même le côté expéditif du procédé, et espère une réouverture prochaine des points de distribution. "Si cela se calme, on fera comme beaucoup de magasins en fléchant les parcours et en prenant toutes les précautions nécessaires pour faire pénétrer les personnes à l'intérieur de nos locaux", prévoit Robert Larose. "Pour l'instant, on fait que de l'alimentaire. On a suspendu nos activités d'accompagnement comme les cours de français et de cuisine mais on espère bientôt reprendre la totalité". Sans prendre en compte la crise du coronavirus, qui risque de faire bondir le nombre de bénéficiaires, les évaluations initiales des Restos du Coeur 54 estimaient que 8000 personnes allaient s'inscrire auprès de l'association cet été dans le département.

