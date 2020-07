La relance éco - Les Romanaises, des bougies 100% artisanales fabriquées dans la Drôme

Agnès Viossat a créé Les Romanaises il y a trois ans. L'auto-entrepreneure fabrique ses bougies de A à Z dans son atelier à Bourg-de-Péage (Drôme). La période du confinement n'a pas été la plus simple pour la créatrice. Tous les magasins où elle vend ses produits ont fermé et ont annulé leurs commandes. La créatrice s'est plongée dans son site web et sur les réseaux sociaux pour faire de la promotion. Elle a pu compter sur les particuliers pour assurer des ventes. Des nouveaux clients que la créatrice espère fidéliser. Elle envoie ses produits à travers le monde, en Guadeloupe, à la Réunion, à Nouméa en Nouvelle-Calédonie.

Agnès Viossat était l'invitée de la Relance éco ce mardi matin sur France Bleu Drôme Ardèche. Réécoutez son interview :

Agnès Viossat, la créatrice des bougies Les Romanaises Copier

___________________________________________________

France Bleu Drôme Ardèche est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h16, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?