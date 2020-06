La relance éco : les salles obscures de la Loire retrouvent la lumière

C’est un moment que les amateurs du 7e art attendaient depuis maintenant plus de 3 mois : les salles de cinéma rouvrent ce lundi et espèrent que les spectateurs seront au rendez-vous pour relancer la machine. Exemple à Saint-Chamond.

Alizée Albert, vous êtes directrice du cinéma Véo Grand Lumière à Saint-Chamond. Tout est prêt pour la réouverture ?

Il y a bien quelques petites finitions mais on sera prêts pour tout à l'heure. Nous faisons une séance aujourd’hui à 20h30 et nous reprenons avec un film qui a vu son exploitation s'arrêter comme nos salles, "La bonne épouse". C'est une comédie qui venait tout juste de sortir le 11 mars avec Yolande Moreau.

Cette réouverture est sujette à une nouvelle organisation ?

La jauge des salles a été réduite de moitié. quand on viendra en groupe, en famille, entre amis, on pourra être assis les uns à côté des autres mais il faudra respecter un fauteuil vide de chaque côté du groupe avec les personnes que l'on ne connaît pas. Dans le hall il y aura un sens de circulation pour ne croiser personne, pour entrer et sortir des salles. Du gel hydroalcoolique sera à disposition et le port du masque n'est pas obligatoire mais recommandé.

Comment votre cinéma a traversé cette période économiquement ?

3 mois de fermeture ce n'est pas évident mais on a eu la chance d'avoir le chômage partiel que l'on va utiliser tant que l’État le permettra. Ça nous a donné de l'air. On espère que dès ce lundi soir nous aurons du public mais aussi que les distributeurs n'auront pas peur de sortir des films mais on a déjà de belles choses qui nous attendent.

Craignez vous que celles et ceux qui ont pris des habitudes devant la télévision pendant le confinement viennent moins au cinéma ?

Je préfère penser que les spectateurs ont vu plus de films à la télévision et sur les plateformes et que ça nourrit quelque-chose chez eux qui leur donne envie d'en voir encore plus. Je sais que pour la plupart, l'expérience de la salle obscure, le partage avec les autres c'est la meilleure façon de voir du cinéma.

La programmation du cinéma Véo de Saint-Chamond