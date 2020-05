La relance éco : "Le prix de la coupe de cheveux va augmenter", prévient le coiffeur Yannick Kraemer

C'est un grand jour pour l'Alsacien Yannick Kraemer, comme pour tous les responsables de salons de coiffure. En ce 11 mai, qui marque le début du déconfinement, ils ont l'autorisation de rouvrir leurs établissements.

Yannick Kraemer qui possède 200 salons dans le monde dont 25 en Alsace est confiant pour cette reprise. Il nous l'a confié ce lundi matin sur France Bleu Alsace. Il y a une attente énorme des clients. "Quand je suis revenu au salon pour faire un transfert d'appels sur mon portable, j'avais plus de 1.000 messages en attente ! Depuis, j'ai reçu une centaine d'appels par jour pour prendre des rendez-vous", raconte le coiffeur.

Des mesures sanitaires dans les salons

Avec les nouvelles mesures sanitaires, les coiffeurs vont devoir vous changer vos habitudes. Par jour, ils accueilleront deux fois moins de clients que d'habitude. "Depuis 3 semaines, on a pris des mesures pour que nos clients et nos coiffeurs soient rassurés", explique Yannick Kraemer. Dans ses salons, il n'y aura qu'un seul rendez-vous par heure pour que les clients ne se croisent pas. Les salons ont augmenté leurs horaires d'ouverture (de 8h à 20h, 6 jours sur 7), le matériel sera stérilisé, les locaux désinfectés matin et soir et entre chaque passage, le masque obligatoire, voire la visière, en fin un marquage au sol a été placé dans tous les salons.

Le prix de la coupe de cheveux va augmenter, prévient Yannick Kraemer

Avec toutes ces mesures sanitaires, Yannick Kraemer craint "un manque à gagner pour son entreprise. J'ai un peu d'expérience avec mes salons en Chine, en Allemagne et Suisse qui ont déjà rouverts. Nous n'y avons pas atteint nos 100% d'activité. C'est sûr qu'avec un rendez-vous sur deux, il va y avoir un manque à gagner".

Du coup, "le prix de la coupe de cheveux va légèrement augmenter", reconnaît le coiffeur. Il y aura "une ligne sanitaire" sur la facture pour "compenser toutes ces mesures que nous avons mises en place et qui ont un coût, sans compter les loyers de mars et avril qu'il faut payer. Même si le gouvernement et les banques ont joué le jeu, ça ne suffit pas".

