La relance éco : les sections de supporters de l'AS Saint-Etienne dépourvues quand la reprise fut venue

Chaque matin, la Relance éco donne la parole aux acteurs qui gravitent autour des Verts pour parler de leur santé financière et de leurs perspectives. Ce matin nous sommes avec la section des Associés supporters de Poitiers et ses 210 adhérents qui en fait l'un des plus grosses sections de France.

Daniel David, vous êtes le vice-président de la section de Poitiers des Associés Supporters. Sans match, sans activité, votre section est entrée en phase de sommeil ?

Plus qu'en sommeil car depuis notre Assemblée Générale du 2 fevrier nous n'avons rien fait, hormis quelques coups de fils entre nous. Par contre nous avons fait un don à l'Institut Pasteur pour la recherche contre la Covid-19. Avec les membres de la section de Poitiers, nous avons fait parvenir un chèque de 800 euros.

Vous avez un local à Poitiers où vous vous retrouvez. Il a fallu décaler le loyer ?

De ce point de vue là non. Nous sommes au centre routier de Poitiers où on nous prête une salle pour notre réunion chaque mois. C'est un gros avantage.

Les comptes de l'association ont souffert ?

Ça aurait été mieux de faire les déplacements de fin d'année dont le dernier match à domicile où on sait qu'on a toujours du monde avec au moins deux cars. Cela aurait fait du bien aux comptes de notre section même si nous n'avons pas eu de frais à côté de ça. On attend avec impatience le début de la prochaine saison. On se réunit en cette veille de Coupe de France, avant les vacances et avant le début du championnat pour se préparer. En espérant aller le plus tôt possible à Saint-Etienne mais aujourd'hui on ne peut pas dire quand.