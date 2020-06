La relance éco : les services d'aides à domicile de l'AMAPA recrutent en Moselle

Comme chaque jour, France Bleu Lorraine s'intéresse à la reprise des entreprises et des associations en Moselle. Ce mercredi, focus sur l'AMAPA : l'association d'aide aux personnes âgées recherche une cinquantaine d'auxiliaires de vie et d'intervenants à domicile.

Association recherche aides à domicile. En Moselle, l'AMAPA est au chevet des personnes âgées et fragiles, notamment dans leurs tâches ménagères et leur vie au quotidien. En ce moment, l'association recherche du renfort. Pour cela, elle organise des sessions inédites de recrutements sur Facebook. Des "jobs dating" en direct sur le réseau social. C'est une première.

En tout, une cinquantaine de postes sont à pourvoir dans le département (aides à domicile et auxiliaires de vie). Depuis le confinement, l'AMAPA fait face à une augmentation des besoins. L'association confirme : la crise sanitaire aggrave la situation des plus fragiles. Interview de la responsable des services à domicile à Metz, Frédérique Bérard.

En quoi consistent ces jobs dating sur Facebook ?

Il s'agit d'un échange d'une demi-heure en direct sur Facebook pour parler de notre métier, parce que le plus souvent, il n'est pas connu. L'idée, c'est de toucher d'autres personnes qu'habituellement sur les plateformes Pôle Emploi, Linkedin ou autres. Et c'est aussi pour éviter les rassemblements en cette période. On ne peut pas se permettre d'organiser un forum de l'emploi, c'est pourquoi on choisit de le faire en digital.

Est-ce que vous avez plus de demandes de soutien à domicile aujourd'hui ?

On a certaines demandes supplémentaires, parce que les personnes se sont rendues compte avec le confinement qu'être aidé par un membre de la famille, ce n'est pas le plus facile. Les demandes sont plus importantes de ce côté-là car les familles ont besoin d'aide. On a un peu plus de monde parce que les gens veulent aussi rester chez eux. Après le confinement, ils ne veulent plus rester seuls. Les gens ont besoin de présence.

Est-ce que cette crise sanitaire aggrave les situations des personnes à domicile ?

On a eu des situations compliquées, des personnes qui se sont retrouvées vraiment toutes seules. Elles n'avaient que les services d'aide à domicile qui venaient les voir, parfois une ou deux fois par semaine. Les situations étaient compliquées psychologiquement. Mais, étant donné qu'on est resté ouverts pendant tout le confinement, on était là pour eux, alors ça s'est relativement bien passé.

Est-ce que vous considérez les services d'aides à domicile comme des métiers d'avenir ?

Complètement ! La prise en charge des personnes âgées à domicile, c'est l'avenir. Sauf qu'aujourd'hui, on manque de moyens et on en appelle au gouvernement. Les métiers doivent être reconnus pour qu'il y ait plus de personnes qui viennent en soutien. A l'avenir, on aura de plus en plus de personnes âgées à domicile et il faudra les aider.

