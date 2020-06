La relance éco : les sites touristiques du Doubs remis à flot par le plan d'urgence du Département

Les longues semaines de confinement durant le printemps ont fortement impacté les chiffres d'affaires des sites touristiques et des prestataires d'activités de loisirs dans le Doubs. "Des baisses de 10 à 20% en moyenne", d'après les données recueillies par Doubs Tourisme, précise son Président, Pierre Simon. Le Comité Départemental du Tourisme a donc décidé d'agir vite et concrètement pour permettre, dès cet été, de relancer les trésoreries de 45 sites touristiques.

"Billet Doubs", le plan de relance des sites touristiques du Doubs mis en place par Doubs Tourisme - Doubs Tourisme

Le Département du Doubs achète 150.000 billets pour les redistribuer gratuitement aux touristes

Le montant débloqué pour ce plan de soutien à l'économie touristique représente 1,55 millions d'euros qui seront directement injectés sur chacun des comptes en banque des 45 sites concernés (Musée de l’aventure Peugeot, Dino Zoo, Parc Loisirs des Campaines ou encore les compagnies de navigation sur le Doubs à Villers-le-Lac notamment). Le Département leur a acheté au total 150.000 billets d'entrées : des tickets, édités sous l'appellation "Billets Doubs", qui seront distribués gratuitement aux vacanciers par 1.100 hébergeurs touristiques du Doubs.

Aussi pour les courts séjours et les voyages en groupes dans le Doubs

Pour inciter le maximum de touristes à (re)venir profiter des superbes sites et activités de loisirs du Doubs, deux autres formules sont mises en place par Doubs Tourisme. Les "Doubs Séjours" : ce package au tarif de 80 euros pour deux personnes (soit 40 €/personne) inclue le repas du soir, la nuitée, le petit déjeuner et la visite au choix de deux sites touristiques au moyen des "Billets Doubs". Et la dernière offre "Doubs en Groupes" est destinée aux autocaristes, afin de redynamiser le tourisme de groupes dans le département "grâce à des offres tarifaires spécifiques".

Retrouvez la chronique "La relance éco" à 7h15 tous les jours sur France Bleu Besançon.

France Bleu Besançon est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise ou une filière emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?