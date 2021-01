La Nouvelle éco : dans les Vosges, à Taintrux, les skis en bois "Bleus ballons Skis" ont le vent en poupe

D'un passe-temps familial, la fabrique de skis en bois "Bleus Ballons Skis" de Taintrux, va devenir une activité artisanale à part entière. A l'origine du projet Jean-Yves Rollet et un ami, tous deux passionnés de descente et amateurs de poudreuse.

L'aventure a commencé en 2015 au domicile de Jean-Yves Rollet : "Nous avons d'abord conçu et fabriqué des skis en bois pour les enfants, puis pour la famille et enfin pour les amis et les proches" explique le jeune patron en herbe. Très vite c'est l'effet boule de neige, appuyé sur des commentaires élogieux.

En 2017, une étape est franchie avec la mise en place d'un financement participatif qui permet de récolter un peu plus de 5000 euros. Une somme qui sert aussitôt à la confection d'une dizaine de paires de skis en démonstration dans tout le massif vosgien. Association de type 1901, "Bleus Ballons Skis" est née.

"Notre ambition, est de passer de ce stade associatif à une production artisanale qui nous permette d'aller au delà de la vingtaine de paires de skis qui nous fabriquons par an" souligne Jean-Yves Rollet. La production de skis en bois a le vent en poupe et plaît a une clientèle qui veut se distinguer tout en gardant le plaisir de la glisse. Pas de réel secret de fabrication, si ce n'est l'utilisation quasi exclusive de bois vosgien et un outillage créé spécialement.

