"La relance éco" : les sous-traitants poitevins de l'aéronautique prudents après les annonces du gouvernement

Le gouvernement a dévoilé mardi 9 juin son plan d’aide pour la filière de l’aéronautique en France. La filière, à l'arrêt depuis la crise sanitaire avec un trafic aérien stoppé net depuis près de trois mois, va bénéficier de 15 milliards d'euros pour se relancer. L'annonce est accueillie avec prudence par les sous-traitants du secteur dans le Poitou, notamment car près de la moitié de l'enveloppe - 7 milliards - sera consacré à Air France, sous la forme de prêts garantis. Le secteur est en encore sous le choc du coup d’arrêt brutal subi du jour au lendemain.

En janvier dernier, Lisi Aérospace, qui fabrique des pièces d’avion à Parthenay, inaugurait sa troisième unité de production. Avec 280 salariés, tous les voyants étaient au vert quand tout s’est alors arrêté. Pour le directeur, Alain Lucet, les milliards de l’état ne feront pas redémarrer la machine, ils permettront tout juste de limiter la casse en attendant une hypothétique reprise. "Quand des clients vous demandent des pièces il faut les livrer, quand ils vous disent qu'ils n'en veulent plus vous ne les livrez pas. Le reste, c'est du cinéma", affirme-t-il. Il est convaincu qu'aucune entreprise ne résistera si la situation dure. "Il y aura des changements de main. (...) On a un marché qui a fondu."

Il faut que certains laissent une part du gâteau

Même son de cloche chez Safran, ex-Zodiac, à Niort. On est passé d’un millier de salariés avant la crise à 750 aujourd’hui. Même si l’activité repart, pas de triomphalisme. "Toute l'aide a été apportée par l'Etat, c'est-à-dire les contribuables. Pendant ce temps-là, un grand groupe comme le nôtre est en train de se refaire du cash pour pouvoir donner des dividendes aux actionnaires dès l'année prochaine. Il y a un peu de maquillage mais derrière les sous traitants n'ont pas les mêmes trésoreries", déplore Pascal Bouhier, délégué CGT sur le niortais. Il craint surtout que l’argent de l’Etat aille en priorité aux gros constructeurs comme Safran plutôt qu’aux petits sous-traitants : "Il faut que certains laissent une part du gâteau car la solidarité doit aussi se faire à ce niveau-là."

Chez Mécafi, à Châtellerault, on redoute un plan social d’ici la fin du mois. Environ 500 salariés travaillent sur place. Entre 30 et 60% des effectifs pourraient être licenciés, selon les syndicats. Bref, l’aéronautique n’en a pas fini avec les zones de turbulences. Ce sera quoi qu’il arrive un coup dur pour l’économie locale car la filière pèse lourd avec une soixantaine d’entreprises et près de 6 000 salariés dans le Poitou.