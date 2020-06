"La relance éco" : les taxis d'Angoulême attendent la reprise

Depuis la mi-mars, le nombre de courses a fortement diminué. Pour certains, il est même devenu nul. Mais globalement, les taxis ont quand même moins mal travaillé pendant le confinement que depuis le déconfinement. C'est le paradoxe. Le trafic des bus était quasiment paralysé avant la mi-mai : les taxis avaient quand même quelques clients.

La concurrence des bus

Depuis le 11 mai, le trafic des bus a repris et, parallèlement, la règle des 100 kilomètres pour se déplacer a été levée. Conséquence : ce sont surtout des Angoumoisins qui ont pris le train, et ils n'avaient pas besoin de taxis. Les professionnels ont perdu, dans cette période, entre 50 et 80% de leur chiffre d'affaires. Ils sont nombreux à espérer encore la reprise économique espérée. Il y a un frémissement, mais il est timide.

Les taxis les uns derrière les autres à la gare d'Angoulême © Radio France - Pierre MARSAT