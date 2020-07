La relance éco : les taxis de Limoges toujours au ralenti

Quasiment à l'arrêt complet durant le confinement, les artisans taxis de Limoges ont retrouvé une activité très partielle, notamment depuis la réouverture des bars et des restaurants. "On va dire que ça s'est un peu amélioré, mais on espère beaucoup, beaucoup mieux", résume Jean-Claude Dupays, nouveau président de a société Limoges Taxis.

"En terme de perte de chiffre d'affaires, on est à 50%", estime-t-il. Moins d'avions à Limoges-Bellegarde, moins de déplacements d'affaire, et surtout un monde de la nuit à l'arrêt complet, voilà ce qui plombe l'activité des taxis limougeauds. "Les bars ferment à deux heures du matin, donc ça fait une heure d'activité à la sortie, et puis c'est tout !", explique Jean-Claude Dupays.

Et encore, certains artisans sont en vacances, ce qui fait un peu plus de travail pour les autres, mais ça ne compense pas. Seule l'activité "assistance" est au rendez-vous comme chaque été : aller chercher des naufragés de la route après une panne ! "On redoute et on attend avec impatience septembre, voire octobre, pour voir ce que ça va donner", conclut le président de Limoges Taxis.