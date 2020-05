La relance éco : les taxis dijonnais face à une reprise timide redoutent "une catastrophe"

Les chauffeurs de taxi espéraient vivre une vraie reprise. Et s''il y a davantage de gens dehors et de voitures sur les routes , la reprise est loin d'être là pour eux. Au lieu de cela, ils passent des heures à attendre, des clients qui ne viennent pas. "Je n'ai pas fait un client hier matin , zéro client dimanche matin et un seul client samedi, donc la reprise j'espère qu'elle va se faire cette semaine ou la semaine prochaine car on en a vraiment besoin". Ces mots ce sont ceux de Gilles Alexandre, chauffeur de taxi à Dijon depuis plus de 25 ans.

Des aides mais pour combien de temps?

Ce chauffeur exerce depuis plus de 25 ans donc contrairement à ses jeunes collègues, il n'a pas les mêmes investissements et souffre mins. Mais la situation de vient très compliquée pour certains, poursuit le vice-président du Syndicat des exploitants de taxis en Côte-d'Or. "Certains ont déjà perdu plus de 70 % de leurs chiffres d'affaires. Heureusement il y a eu des aides mais cela ne fait pas tout."

Mais la profession s'est adaptée et a pris des mesures sanitaires

Pas question de baisser les bras, la profession a fait le maximum pour s'adapter et a pris d'importantes mesures pour rassurer les clients, précise Jean-Bernard Bocard, le patron du même syndicat, "on a mis en place des protection en plexiglas entre le chauffeur et ses passagers , on ne prend plus de clients à l'avant et le port du masque est obligatoire."

Mais les clients restent rares. L'absence de lignes plus régulières vers Paris fait aussi partie des raisons de cette reprise en dents de scie et les transports sanitaires sont encore très irréguliers.

"C'est une catastrophe pour nos chiffres d'affaires" - Jean-Bernard Bocard, président du syndicat des exploitants de taxis en Côte-d'Or

Une profession dans l'attente donc mais "c'est le cœur du métier, d'être sur le terrain à attendre les clients", souligne Jean-Bernard Bocard, pour qui la profession doit miser sur "l'image d'un transport de sécurité."

