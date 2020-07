La relance éco : les taxis du Territoire de Belfort à la peine

"C'est très difficile", déplore Thierry Besançon. Ce chauffeur de taxi terrifortain, représentant de la fédération des artisans taxis, ne voit pas la reprise du marché du transport. "On enregistre des pertes importantes parce que les entreprises ne bougent plus. Les transports sont extrêmement réduits. Je suis monté à l'aéroport la semaine dernière un matin. Il y avait 4 voitures sur le parking. Je n'ai jamais vu ça !", s'exclame-t-il. Même l'herbe pousse au milieu du parking. C'est catastrophique !"

Pendant les trois mois de confinement, les pertes ont été colossales: "C'est pratiquement zéro euros pour la plupart. Pour ceux qui ne faisaient pas de médical, c'est zéro parce qu'il n'y a plus rien". Depuis la reprise progressive de l'économie, ce sont les contraintes sanitaires qui jouent: "En plus, c’est draconien au niveau transport, explique Thierry Besançon. Il faut avoir le masque donc c'est qu'une personne dans le véhicule ou, s'il y a une séparation avec une vitre, on peut avoir 2 personnes séparées aussi. Ce n'est pas toujours évident et les gens supportent différemment cette chose-là. "

Du jamais vu pour les taxis

En 35 ans de carrière, le chauffeur a vécu beaucoup de crise pour les taxis, mais aucune de cette ampleur. "Il y a eu des hauts des bas mais une période comme ça, je n’en ai jamais vécu. (...) Là, avec la période COVID, on a touché le fond de la piscine !" Difficile désormais de se projeter pour les taxis mais Thierry Besançon craint que certains de ses collègues ne mettent la clef sous la porte: "Je ne lis pas dans les boules de cristal mais franchement, c'est pratiquement une certitude. On le verra que sur la période des 6 mois qui vont arriver. Là, on pourra faire un bilan en fin d'année."

Les aides de l'Etat n'ont pas suffi à ses yeux: "Il y a eu une prime de 1500€. Ce n'est pas ce qui sauvera la profession, on le sait très bien. Ça ne servira qu’à repousser un petit peu. Ça ne va pas nous emmener très loin. Les charges elles-aussi ont été décalées. Mais à un moment donné, on a beau les remettre un peu plus loin dans le temps, le problème ne sera que reporté", conclut le taxi.

